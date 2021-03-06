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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Öğrencilere burs ve kredi ödemeleri başladı

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Öğrencilere burs ve kredi ödemeleri başladı

Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasına göre ödemelerin hesaplara geçeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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