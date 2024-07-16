Öğrencilere barınma rehberi

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Sınav stresini geride bırakan yüzbinlerce gencin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu hafta açıklanacak sonuçlardan sonra önce tercihler yapılacak, sonra eğitim görecekleri şehirler belli olacak. Yaşadığı il dışına gidenler için ise yeni bir sınav başlayacak: BARINMA.

Son iki yılda ülke genelinde hızla yükselen kiralar, zam sınırı ile dizginlenmeye çalışılsa da artış engellenemedi. Yüzde 25 zam sınırının sona erdiği yaz ayları ise talebin en yüksek olduğu döneme denk geldi. Bu nedenle bu yıl öğrencilerin daha çok zorlanması bekleniyor. Peki 3 büyük il ve öne çıkan şehirlerde ev kiralamak için ne kadar bütçe gerekiyor? TSKB Gayrimenkul Değerleme, yaklaşık 100 metrekare 2+1 evlerde ‘ortalama kiraları’ ve değer değişimlerini inceledi.

İŞTE SONUÇLAR

MEGAKENT BÜTÇELERİ ZORLAYACAK









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İstanbul’da öğrencilerin en çok tercih ettiği 9 ilçeye baktığımızda, 100 metrekare 2+1 daire için en uygun ortalama fiyat 20 bin TL ile Avcılar’da karşımıza çıkıyor. Onu 22-23 bin lira ile Kartal ve Maltepe izliyor. Şehrin merkezinde ise rakamlar bütçeleri zorluyor. Beşiktaş ve Kadıköy’de ortalama 35 bin TL, Şişli’de 30 bin TL isteniyor. Son bir yılda kira artışı yüzde 100’e ulaşırken, 3 yıllık değişime bakıldığında yüzde 980 artış dikkat çekiyor.

ANKARA’DA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR









Ankara, prestijli üniversiteler barındırması sebebiyle öğrencilerin en çok tercih ettiği illerden biri olurken, Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100.Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu mahalleleri öne çıkıyor. Bu bölgelerde 100 metrekare 2+1 daire için ortalama kira bedeli 14 bin TL’den başlıyor. Ankara, deprem felaketi sonrası yoğun göç alması nedeniyle kira artışında ilk sırada yer alıyor.

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İZMİR’DE 17 BİN 500 TL’DEN BAŞLIYOR









İzmir’de öğrenciler en çok üniversitelerin bulunduğu Buca, Bornova, Çiğli, Konak ve Balçova ilçelerini tercih ediyor. Son bir yılda kiraların yüzde 90’ın üzerinde arttığı bu ilçelerde 2+1 100 metrekare ev için en uygun ortalama fiyat 17 bin 500 TL ile Buca’da. Bornova ve Balçova’da ise rakam 24 bin TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’de öğrenci ilçelerinde 3 yılda kira artışı yüzde 800’ü aşmış durumda.





10 BİN TL’NİN ALTINA İNMİYOR









Ülke genelinde üç büyük ilin haricinde öğrenci şehri olarak Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri ön plana çıkıyor. Araştırmada incelenen 14 ile bakıldığında 10 bin TL’nin altında konut kirasının olmadığı, kiraların 18 bin 750 TL’ye kadar yükselebildiği ve öğrenciler için barınma maliyetinin oldukça artış gösterdiği görülüyor.

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5 ÖNEMLİ TAVSİYE

* Ev kiralarken, çoğu zaman fiyat avantajı nedeniyle şehrin gelişim çeperleri seçiliyor. Ancak bu noktada ulaşım maliyetlerini de düşünün. Okula gidip gelirken yapacağınız yol masrafını ve evin sosyal hayata olan uzaklığını da hesaba katın.

* Ev kiraları kadar aidatlar da önemli bir gider kalemi. Kiralama öncesi aidat bedellerini mutlaka öğrenin. Ayrıca bütçeniz yetiyorsa çok eski binalardan uzak durun. Hem deprem riskini unutmayın, hem de yaşarken ortaya çıkabilecek masrafları düşünün.

* Evi bulduktan sonra taşınmadan önce sözleşme yapın, sözlü anlaşmayla yetinmeyin.

* Ev arkadaşınız varsa sözleşmeye hepiniz birlikte imza atın. Yoksa imzayı atan sizi evden çıkarabilir ya da ev sahibi ‘alt kiralama’ yapılıyor diyerek tahliyenizi isteyebilir.

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* Bugünlerde ev sahiplerinin büyük kısmı tahliye taahhüdü istiyor. Bu taahhüde imza atarken eğitim sürenizi hesaba katın. Yoksa sınavların ortasında bir de tahliye baskısı ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Boş bir tahliye taahhüdüne imza atarsanız, ev sahibinin istediği tarihi yazma hakkı olduğunu da unutmayın.

YOĞUN TALEPLE ARTIŞ SÜRECEK

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konutta arz ve talep dengesinin henüz sağlanamamış olması nedeniyle kira fiyatlarında artışın sürdüğünü söyledi. Haziran 2022’de devreye alınan yüzde 25 zam sınırının 2 Temmuz itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Maya, zam sınırının sona erdiği dönemin, talebin yüksek olduğu sürece denk geldiğini ifade etti. Öğrenciler, evlenenler nedeniyle yaz aylarında talebin artacağını belirten Maya, bunun da kira bedellerine yansıyacağını kaydetti. Maya, deprem nedeniyle azalan stokun, yeni konuta olan talebin de kira artışında etkili olduğunu, bu nedenle bu yıl öğrencilerin daha çok zorlanabileceklerini dile getirdi.