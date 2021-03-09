Öğrenci yaşam merkezi ve kafeterya binaları yapımı ve irtifak hakkı ihale edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre irtifak hakkı tesisi süresi tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 yıldır.



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