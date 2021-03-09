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HaberlerEkonomi HaberleriÖğrenci yaşam merkezi ve kafeterya binaları yapımı ve irtifak hakkı ihale edilecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 09.03.2021 - 21:35 | Son Güncelleme:

Öğrenci yaşam merkezi ve kafeterya binaları yapımı ve irtifak hakkı ihale edilecektir

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Öğrenci yaşam merkezi ve kafeterya binaları yapımı ve irtifak hakkı ihale edilecektir

Öğrenci Yaşam Merkezi, ticari alan (kantin, kafeterya, restoran gibi) ve müştemilatı yapılması amacıyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’te, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Buhara Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü Merkez /Çorum adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre irtifak hakkı tesisi süresi tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 yıldır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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