Öğrenci eviyle İngiltere’ye açıldı

Holding, öğrenci evi yatırımlarının öncü pazarlarından İngiltere’ye OPTO markasının sahibi Experience Investment ile ortaklık yaparak girdi. Şirket, 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 adetlik öğrenci evi blokunu İngiliz ortağı ile beraber geliştirecek. 12 milyon sterlinlik yatırımla hayata geçen anlaşma kapsamında; Univa&OPTO markasıyla hayata geçirilecek öğrenci evleri Eylül 2022’de teslim edilecek. Cardiff’teki South Wales Üniversitesi’nin yanında yer alan projedeki öğrenci evlerinin fiyatı yaklaşık 83 bin sterlinden başlıyor. Yurtdışındaki projelere devam edeceklerini söyleyen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Almanya’da da düşünüyoruz ama etap etap gideceğiz. Örneğin Frankfurt, Berlin’de inanılmaz ihtiyaç var. İtalya, İspanya’da Madrid, Portekiz gibi yerlerde de aynı şekilde. Biz ilk etapta İngiltere’de başlamak istedik” diye konuştu.