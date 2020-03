Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çocukların ağaç sevgisi ve çevre bilincinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla Geleceğe Nefes kampanyasının içeriğini, 12 milyon ilköğrenim öğrencisinin heyecanını 11 Kasım'a taşıyacak şekilde zenginleştireceklerini belirtti.



Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) düzenlenen ve ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirildiği "OGM'nin En'leri Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin, orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi.



OGM'nin sadece ağaç dikmediğini, uygun alanlar üzerinde çok amaçlı ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları da yaptığını dile getiren Pakdemirli, "Erozyonun ve rüsubat taşınımının önlenmesi, yeni rekreasyon ve ekoturizm alanlarının, karbon yutaklarının, oksijen kaynaklarının teşkili için de gece gündüz çalışıyor." dedi.



Gelir getirici türler kullanarak yapılan ağaçlandırmalarla bölgesel ekonomiye katkıda bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Pakdemirli, "Tabii bunlarla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. 2023 yılı hedefimiz, orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkararak, yüzde 30 olan dünya ortalamasına ulaşmak. Yine 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyasına da değindi.



Çocukların ağaç sevgisi ve çevre bilincinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla kampanyanın içeriğini, 12 milyon ilköğrenim öğrencisinin heyecanını 11 Kasım'a taşıyacak şekilde zenginleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliğiyle ilgili bu yeni müjdemizi inşallah kısa süre içerisinde sizlere duyurmuş olacağız. Tabii 2019'da Geleceğe Nefes ile somutlaşan bu büyük başarıyı, 2020'de de taçlandıracağız." diye konuştu.



"EROZYONLA MÜCADELEDE LİDER ÜLKEYİZ"



Pakdemirli, orman endüstrisinin ham madde ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanabilmesi amacıyla odun üretim miktarını 2023 yılı için 37 milyon 840 bin metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, şunları söyledi:



"Bunu başarabilsek inşallah bu sayede ülkemiz, bu alanda kendi kendine yeten ülkeler arasına girmiş olacak. Erozyonla mücadelede de lider ülkeyiz. Yılda ortalama 500 milyon ton olan toprak kaybını yaptığımız çalışmalar sayesinde 154 milyon ton seviyesine düşürdük. 2023 hedefimiz ise bu rakamı 130 milyon tonun altına kadar azaltmak."



Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale hızında ve yangın başına düşen alan miktarında da lider bir ülke olduğunu dile getiren Pakdemirli, şehir içi veya çevresinde yaşayan vatandaşların doğayla baş başa kalmalarını sağlamak, özellikle çocuk ve gençlere orman sevgisi ve bilincini kazandırmak amacıyla bugüne kadar 137 şehir ormanı kurduklarını da bildirdi.

Pakdemirli, çalışanları ödül töreniyle onurlandırarak farkındalık oluşturmak ve personelin gücüne güç katmak istediklerini ifade ederek, "İşinizi yapın ama en iyi şekilde yapın. Ben her zaman arkanızdayım, her zaman yanınızdayım. Burada bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinden de bir ricam olacak. Teşekkür etmeyi, takdir etmeyi çok görmeyelim. İşine özen gösterene, kendisini özel hissettirelim. Bakanlıklar devlet kurumu deyip geçmeyelim, bizim maaşımızı millet devlete, devlet de bize ödüyor. Aradaki kul ve vatandaş hakkını atlamayalım." dedi.



KOVİD-19 TAVSİYESİ



Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, tüm dünyanın bu sorunla boğuştuğuna dikkati çekti.



Avrupa'da da durumun iç açıcı olmadığını, özellikle İtalya'da hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii Avrupa, mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki yeni Kovid-19 için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden iş birliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Rabbim vatanımızı ve milletimizi bu illetten korusun, esirgesin inşallah."



Kovid-19 konusunda herkese sorumluluk düştüğünü anlatan Pakdemirli, "Özellikle kişisel bakımımıza daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Çevre ve beden temizliğimize dikkat etmeliyiz. Bizim öpüşme adetimiz var, bundan kısa dönem de olsa vazgeçmemiz lazım. Gerekiyorsa el sıkışmadan, karşılıklı selam vererek devam etmemiz lazım. Gıda tarafında da gereken tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de geçen yıl kurum olarak dış ticarette ilk kez 479 milyon dolar fazla verdiklerinin altını çizerek, orman dışı ürün ve hizmetlerde 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktardı.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da ülkede orman alanlarının her geçen gün büyütüldüğüne işaret ederek, OGM'nin sorumluluğunun çok büyük olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından ormancılık alanında faaliyet gösteren şirket, personel ve sivil toplum kuruluşlarına ödülleri verildi.



Bu kapsamda, 1 saat içinde en fazla fidan dikilmesiyle Çorum'un Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağlayan Çorum Orman İşletme Şefliği, İzmir Menemen yangınının içinde kalan arazöz operatörü ile Muğla-Dalaman yangınında kendilerinden 5-6 saat haber alınamayan ekip ödüle layık görüldü.

Geleceğe Nefes kampanyasında diktiği ağaçlarla "En küçük Geleceğe Nefes Gönüllüsü" seçilen Aylis Alpöz'e de ödül takdim edildi.