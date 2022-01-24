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OG’22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi’de başlıyor

#Bilişim Vadisi DIGIAGE#Oyun#Organizasyon
OG’22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi’de başlıyor

Bilişim Vadisi DIGIAGE (Dijital Animasyon ve Oyun Merkezi), 23-30 Ocak tarihlerinde yaklaşık 150 kişiden oluşan 20 oyun geliştirme takımı ile kampa giriyor.

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Kampa başvurular; öğrenci, gönüllü, eğitmen ve yatırımcı kategorilerinde gerçekleştirilecek. Mentörler, oyun sektörünün ustaları, eğitmenler ve organizasyon ekipleriyle birlikte 200’ü aşkın kişiden oluşması hedeflenen oyun geliştirme kampına başvurular 15 Ocak tarihinde sona erecek. Başvurular ve detaylı bilgiler www.oyunlagelecek.com ve www.digiage.com.tr adreslerinde yer alıyor. 23-30 Ocak tarihleri arasında Bilişim Vadisi’nde gerçekleşecek olan kamp, yoğunlaştırılmış programlardan oluşan 60 saatlik eğitim ve konferanslardan oluşuyor.

OYUN GELİŞTİRİCİLER İÇİN YATIRIMCIYLA BULUŞMA FIRSATI

Katılımcılar bir hafta boyunca dijital oyunlar üretecek ve sektörün beğenisine sunacak. Odak seminerlerin ve özel konferansların olacağı kış kampında, Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın birçok ülkesinden yatırımcılar ağırlanacak. Yüz yüze görüşmelerle ve çevirim içi sunumlarla ulaşacağımız oyun yatırımcılarından, 23 Ocak Pazar günü Bilişim Vadisi’ne gelen katılımcılar, oryantasyon programından sonra takımları ile çalışmaya başlayacak. Katılımcılar, kampın son günü olan 30 Ocak Pazar günü yapılacak sunum sonrası ürettikleri oyunları sektörle paylaşacak. Katılımcıların üretmeleri beklenen oyunlar için özel bir tema bulunmuyor. Takımlar daha önce geliştirmeye başladıkları oyunlarını bu kampta da geliştirmeye devam edebilecek. Oyun geliştiriciler, yazılımcılar ve tasarımcılar eksik olan üyelerini kampta tamamlayabilecekler.

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KAMPA ÇEVRİM İÇİ KATILIM DA MÜMKÜN

OG’22 DIGIAGE Kış Kampında kurulan takımlara çevrim içi katılım imkânı da sunuluyor. Dijital platformlar yardımıyla kampa yurt dışından akademisyenler ve sektörün önemli temsilcileri de katkı sağlayacak. Dijital oyun ve animasyona dair alanında uzman kişiler sektörün mevcut durumu hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasına katkı sağlayacak.

OYUN GELİŞTİRİCİLER İÇİN UÇTAN UCA DESTEK

Bilişim Vadisi DIGIAGE, oyun ekosistemi için yepyeni fırsatlar sunuyor.

Ücretsiz alt yapı ve teknik destekler başta olmak üzere oyun geliştirici, yayıncı ve yatırımcılara sunulan her türlü imkân kamp süresince katılımcılarla paylaşılacak.

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Her takımın başında deneyimli bir sektör ustası yer alacak. Bu ustalar takımları hem teknik hem de sektör beklentileri doğrultusunda geliştirecek ve bir oyun stüdyosu kurma seviyesine getirecekler. Kampa Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından yatırımcılar davet ediliyor.

OG’22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi’de başlıyor

'BİRLİKTE DÜNYAYI OYNATACAĞIZ'

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu;

“Küresel Dijital Ekonominin en önemli unsurlarından biri haline gelen dijital içerik üretimi konusunda Bilişim Vadisi’nin öncü konuma gelmesini ve sektöre yön vermesini arzuluyoruz. Türkiye’nin genç nüfusuyla dünyaya sunacağı çok büyük katkılar var. Özellikle dijital hizmetler anlamında bizim çocukların gücü, zekâsı, beceri ve yetkinlikleri muazzam. Bize de bu gücü ulusal ve uluslararası alanda verimli ve kaliteli hale getirerek disiplinli bir üretim biçimi ortaya çıkarmak düşüyor. Biliyoruz ki dijital gelecek gençlerimizin gayretleri ile çok daha kaliteli ve insaniyetini kaybetmeden şekillenecek. O yüzden diyoruz ki “Gelecek Burada” Bilişim Vadisi’nde. Oyunda kalmak için oyun geliştirmek isteyen tüm genç arkadaşlarımızı Türkiye’nin Bilişim Vadisi’ne bekliyoruz. Takımlarını kurup gelsinler. Birlikte dünyayı oynatalım.”

Bilgi ve İletişim:

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Leyla Gök, Bilişim Vadisi Kurumsal İletişim Direktörü, 0535 788 76 74

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#Bilişim Vadisi DIGIAGE#Oyun#Organizasyon

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