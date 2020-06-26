Ofis mobilyası sektöründe "sipariş" mesaisi

Salgın dolayısıyla dünya genelinde ofislerin kapanması, ofis mobilyaları sektörünün satışlarında düşüşe neden oldu. Pandeminin kontrol altına alındığı ülkelerde, ofislerin yeniden açılmasıyla sektörde hareketlilik başladı.

"İŞ BAĞLANTILARINI SAĞLAMIŞ AMA SİPARİŞLERİ GÖNDEREMEMİŞTİK"

Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4-8 Mart'ta düzenlenen MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda istedikleri iş bağlantılarını sağladıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle siparişleri gönderemediklerini söyledi.

Normalleşme sürecine girilmesiyle sektörde ihracatın da başladığını belirten Hepkafadar, dernek üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde işlerin açıldığı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Hepkafadar, bunda hükümetin sağladığı desteklerin ve kamu bankalarının uygun kredi imkanlarının etkili olduğunu dile getirdi. Salgın sürecinde iş yerini kapatan üyelerinin olmadığını belirten Hepkafadar, "Salgın süreci bize fırsat oldu. Kabuğumuza çekildik ve kendimizi nasıl geliştirebiliriz ona yöneldik. Ürün gamımız geliştirdik, hangi pazarlarda yer bulabiliriz onları araştırdık." diye konuştu.

Ofis mobilyaları ihracatında yıllık yaklaşık 300 milyon dolara ulaştıklarını söyleyen Hepkafadar, "2023 hedefimiz 1 milyar dolar. Bunu yakalayacağımıza inancımız tam." dedi.

Türkiye'den en fazla ofis mobilyasının Irak'a, ardından da Almanya'ya gönderildiğini belirten Hepkafadar, "Şu anda sektörde inanılmaz derecede talep var. Üretim tesislerimizde işler yolunda. Ağustos ayının sonunda üretimimiz daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

OFİS MOBİLYASINDA HEDEF ABD

Türkiye'den 100'ün üzerinde ülkeye ofis mobilyası ihracatı yapıldığını dile getiren Hepkafadar, son yıllarda da Afrika ülkelerine satışta artış yaşandığını belirtti. Firmalara Ar-Ge ve tasarım yatırımı yapmalarını tavsiye eden Hepkafadar, şunları kaydetti:

"Türk ürünlerine inanılmaz talep var. Özellikle Afrika ülkelerinden yoğun bir talep var. Ancak bizim hedefimiz ABD pazarı. ABD'den de müthiş bir talep var. Çin ile yaşanan kriz sonrası Türkiye bu işten büyük bir kar elde edebilir. O pazarda ürünlerimizi tanıtırsak çok hızlı sonuç alırız."