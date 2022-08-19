Ofis-konut dönüşümü nasıl olacak? Fiyatlar gerileyecek mi? Uzmanlar cevapladı...

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Türkiye'deki konut arzının az olması ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle konut fiyatlarındaki artışların yaşanması üzerine hükümet yeni planlar ve projeleri ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında açıklayacağı sosyal konutlara ilişkin olarak beklentiler artarken 150 bin konutun yapılacağı da açıklanmıştı. Yeni yapılacak sosyal konutlarla birlikte fiyatların ve kiraların gerilemesi beklenirken vatandaşların da uygun fiyata ev sahibi olacağı belirtiliyor.

OFİSLER KONUTA DÖNÜŞECEK

Ofislerin konuta dönüşmesinin de önü açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte ofislerin konuta dönüşebileceğini açıkladı.

Yönetmeliğe göre 'ticaret+konut’ parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine olanak sağlanacak.

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İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON METREKARE ALAN KONUTA DÖNÜŞEBİLECEK

İstanbul’da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilecek.

“İSTANBUL’UN UZAK ÇEVRESİNDEKİ OFİSLERE YARAR”

Gökhan Taş - Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı

İstanbul’un merkezindeki ofislerde doluluk sorunu yaşanmadığını belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Fiyatlar inmez. Arz olmadığı için fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Fiyatların yukarı yönlü gitmesi bir süre için durdurulabilir. İstanbul’un merkezindeki ofislerde doluluk sorunu yok, çevresindeki uzak bölgelerdeki ofislerin konuta dönüşümü işe yarar” dedi.

"ORTA GELİRİN ÜSTÜNDEKİLER ALABİLİR, KİRALAYABİLİR"

Ofislerin konuta dönüşüm maliyeti olacağını, bundan dolayı satın alacak ya da kiralayacak grubun orta gelirin üstünde olanlar olabileceğine değinen Taş “Arz sorunu aşılmadan bu sorun ortadan kalkmaz. Yılda minimum 800 bin konut arzı olması gerekirken 450-500 bin ruhsat alınıyor. Ofisler konuta dönüştürülebilir ama maliyeti de var” değerlendirmesinde bulundu.

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“VERGİSEL DÜZENLEME DE GEREKİYOR”

Taş, ofislerde KDV’nin yüzde 18, konutlarda ise bunun yüzde 8 olduğunu bunun için de düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

“KISMEN FAYDASI OLACAK”

Nizameddin Aşa - İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı

Ofis dönüşümü projelerinin kısmen faydalı olabileceğini söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Tamamen piyasayı etkileyecek bir durum yok. İlk etapta 10 bin konuttan bahsediliyor, toplamda 50 bin konut potansiyeli olduğundan bahsedildi” dedi.

Aşa “KDV’yle ilgili düzenleme yapılması lazım. Mali yönüyle ilgili açıklama gelmedi. Ofis ve konut statüsünde KDV tahakkuk ediyor ama oranları farklılaşıyor” ifadesini kullandı.

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“BİZİM ÇÖZÜM ÖNERİMİZDİ”

Ofislerin konuta dönüşmesi konusunun kendi önerileri olduğunu belirten Aşa “Bizim çözüm önerimiz olarak acil planlardan biriydi. Bir yıldan bu yana bunu sunuyorduk. Son bir yılda satılamayan ofislerin yüzde 20’si konuta dönüşmüş. Bunlar daha çok rezidans olmuşlar. A Plus büyük ofislerin talepleri oldu ve dönüştüler. Şimdi de daha ucuz semtlerde ofis dönüşümleri olabilir” dedi.

“BELEDİYELER TADİLATTA SORUN ÇIKARMAZ”

Sosyal donatı, cam, pencere, balkon gibi eksiklikleri olan ofislere yönelik olarak tadilat yapılabileceğini söyleyen Aşa “Kanuna baktığınız zaman “İlgili tadilat projelerinin onaylanması” diyor. Tadilat yapılacaksa belediye buna engel çıkarmayacak. İlk etapta istenen arzı yükseltmek olacak. Dört dörtlük bir çözüm değil. Neticede talebi azaltacak, mevcut talepleri o yöne çekecek bir uygulama olacak” değerlendirmesini yaptı.

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“BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI YERİNDE BİR HAMLE”



Ufuk Tetik – Gayrimenkul Danışmanı

Ofislerin konuta dönüşümüne ilişkin Bakan Kurum’un yaptığı açıklamayı değerlendiren Gayrimenkul Danışmanı Ufuk Tetik “Bakanın açıkladığı ofislerin konuta dönüşmesi için yapılan hamle yerinde bir hamle. Konut fiyatlarında olumlu etkisi olacaktır ama kısa sürede geri dönüşünü beklemek gerçekçi değil” dedi.

“ARZ VE MALİYETTEN KAYNAKLI FİYATLAR ARTIYOR”

Tetik “Nitelikli gayrimenkul konusunda arz sorunu var. Arzdan kaynaklı ve maliyetlerden dolayı fiyat artışları var. Bunun birleşiminden dolayı gayrimenkulde sorun söz konusu. 10 bin konutun kısa sürede sektöre dahil olması faydalı olacaktır. Gayrimenul fiyatlarında düşüş olmasa bile artışın frenlenebileceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

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OFİS DÖNÜŞÜMÜ KISA VADEDE MEYVESİNİ VERECEK

Ofislerin konut dönüşümünün daha kısa sürede meyvesini verebileceğini belirten Tetik “Konutla ofis üretimi arasında farklar var. Konutta park, bahçe, sosyal donatı yapılması lazım. Ofis dönüşümleri 1+1 2+1’e dönüştürülmesi öngörülüyor. Rezidans mantığıyla yapılacağını düşünüyorum. Ofisler cadde üzerlerinde ve iyi yerlerde oluyor. Konum anlamında iyi yerlerde olacaktır. Sosyal donatı ve yaşam alanı konusunda konut olarak imar edilenlerden farklı olacaktır” dedi.