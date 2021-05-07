Ofis kiralamada salgın etkisi

Koronavirüsün ülkemize Mart 2020’de geldiğini bu nedenle 2020 ve 2021 ilk çeyrek karşılaştırmasında salgın etkisinin net görüldüğünü belirten Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, İstanbul’daki A sınıfı ofis pazarı için şu verileri paylaştı: “2020’nin son çeyreğinde 90 bin 136 metrekare, 2020’nin ilk çeyreğinde yine benzer seviyelerde 90 bin 863 metrekare olarak kaydedilen kiralama işlemleri 2021 yılının ilk çeyreğinde 51 bin 249 metrekare olarak gerçekti. Birinci çeyrekte kiralama işlemleri hem son çeyreğe, hem de geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 44 düştü.”



Merkezi bölgelere olan ilgiye de dikkat çeken ve “Ofis alanlarının niteliği, teknolojik altyapısı ve konumu hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı” diyen Gönden şunları söyledi:

MERKEZİ İŞ ALANI

“Geçen yılın ilk çeyreğinde, Levent, Maslak, Esentepe Gayrettepe ve Zincirlikuyu bölgelerini kapsayan merkezi iş alanında (MİA) yapılan kiralama işlemleri toplam işlemlerde yüzde 21 paya sahipken, 2021’in ilk çeyreğinde metrekare bazında anlaşmaların yüzde 55’i MİA’da gerçekleşti. MİA’da kiralamalar yüzdesel bazda geçen yılın aynı dönemine ve bir önceki çeyreğe göre iki kat arttı.” Gönden, depo kiralamada da ilk çeyrekte işlem sayısı açısından iki kat artış olduğunu ekledi.

OLUMLU SİNYALLER GELMEYE BAŞLADI

YILIN kalan bölümü için olumlu sinyaller aldıklarını belirten Tuğra Gönden, “2020’de ve 2021’in başlarında yapılan birçok çalışma, çoğu şirketin yüzde 100 uzaktan çalışma modeline geçmediğini gösteriyor. Analizler çalışanların ve işverenlerin büyük bir bölümünün salgın sonrasında 2 ile 4 gün arasında ofiste geçirmeyi planladıklarını gösteriyor. Pandeminin etkisinin hafiflemesi ile ofis piyasasında hareketlenmeler olacağı belli. Kimi büyük ofisler farklı noktada 2-3 ofise dönecek, kimileri altyapısı yetersiz binadan daha iyi bir alana geçecek. Bundan sonra havalandırması ve altyapısı iyi, açık alanı olan binalar öne çıkacak. Bu yönde gelen taleple birlikte piyasa hareketlenecek” dedi.

GİZLİ İNDİRİM YAPILIYOR

OFİS kiralarına da değinen Gönden, “Dolar bazında bakarsak son bir yılda Levent’te kiralar yüzde 21.9, Esentepe-Gayrettepe’de yüzde 26.3, Maslak’ta yüzde 21.1, Anadolu yakasında ise yüzde 22.7, İzmir’de yüzde 25, Ankara’da yüzde 30.8 geriledi. Burada kur etkisi söz konusu. Kısa ve orta vadede Türk Lirası bazında ise kiraların sabit kalması bekleniyor” dedi. Kimi mülk sahiplerinin ‘gizli indirim’ yaptığına dikkat çeken Gönden, “ ‘5 yıl anlaşma yapalım 1 yıl kira ödeme’, ya da ‘dekorasyonu bizden’ gibi yardımlar da oluyor” dedi.

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