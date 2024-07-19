Ofis eşyaları okul mobilyasına dönüşüyor

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AKBANK, genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyaları ileri dönüşümle depremzede öğrencilerin kullanımına sunmaya başladı.

Banka’nın başlattığı ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile Akbanklıların işlevini tamamlayan ofis mobilyaları, sınıf panolarından dolaplara, masalardan askılıklara ve öğretmen kürsülerine kadar binlerce okul mobilyasına dönüşüyor. Projenin ilk aşamasında, ileri dönüştürülen yaklaşık 4 bin 800 okul mobilyasının, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesindeki 360 anaokulunun kullanımına sunulduğu belirtildi. Böylece Akbank Genel Müdürlük binasından çıkan ofis mobilyaları, 170 bin öğrencinin kullanımı için ileri dönüştürülmüş oldu.

Banka, söz konusu ileri dönüşüm projesiyle toplamda 10 bine yakın mobilya üretip, 650 okulda 290 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

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OFİS MASALARI KİTAPLIĞA DÖNÜŞTÜ

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Akbank her kararında ve her adımında odağına sürdürülebilirliği alıyor. Sürdürülebilirlik kavramını da sadece çevresel boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla bir bütün olarak ele alarak, toplumun geniş kesimlerine değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi. “Akbank Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 2 yıl önce başlayan mimari dönüşüm projesini de bu doğrultuda sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu ve insana fayda sağlayacak şekilde tasarladık” diyen Alakoç, “Buradaki kaynağımızı ileri dönüşüm sürecine sokarak eşyalara bir anlamda faydalı olmaya devam edecekleri ikinci bir hayat verdik. Bundan birkaç ay öncesine kadar Akbank ofislerinde kullandığımız bir masa, bugün öğrencilerimizin kitaplarını taşıyan bir kitaplığa dönüştü. Ofis dolaplarımız, çocuklarımızın hayal dünyalarını yansıtacakları resimler için bir masa oldu. Çocuklarımızın yeni eşyalarıyla buluştukları andaki sevinci ve heyecanı görmek, tarifsiz bir mutluluk” değerlendirmesinde bulundu.

Alakoç ayrıca, ileri dönüşümün sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi için kritik öneme sahip olduğunun da altını çizdi. Üretilen bir malzemenin doğru teknikler, inovasyon bilgisi ve hayal gücü ile defalarca kullanılabileceğini vurgulayan Alakoç, şöyle devam etti:

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‘DEFALARCA KULLANILABİLİR’

“İleri dönüşüm yöntemi, bugün halen yeterince anlaşılmış ve sahiplenilmiş bir alan değil. Çoğunlukla bu tekniği insanlar bireysel çabaları ile kullanıyor ya da sanatta, endüstride kısıtlı kullanımlarına şahitlik ediyoruz. Uzun yıllardır gençlerle birlikte geleceği inşa etmeye odaklanmış bir marka olarak bu projede de gençlerle birlikte çalışıyoruz. İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir ileri dönüşüm atölyesi kurduk. Bu atölyede, öğretmenlerinin liderliğinde öğrencilerimize sürdürülebilir mobilya üretimi teknikleri öğretiliyor. Gençler burada, hem teknik ve pratik beceriler kazanıyor hem de sürdürülebilirlik alanında önemli bir farkındalık elde ediyor.”

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3.5 MİLYON LİTRE SU TÜKETİMİNİ ÖNLEDİ

AKBANK’ın ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile şimdiye kadar 209 ton karbondioksit salınımının engellendiği; başka bir ifadeyle 486 varil petrol kullanımı ve 3.5 milyon litre su tüketiminin önlenmiş olduğu belirtildi. Bu kapsamda proje ile yalnızca toplumsal etki yaratmayıp, kaynakların verimli kullanımının da teşvik edildiği ifade edildi. Banka’dan yapılan açıklamada bu fayda, “Dönüşümde Gelecek Var projesi ile ekonomik ve çevresel fayda sağlanıyor” sözleriyle özetlendi.