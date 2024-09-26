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OECD’den yeni büyüme tahmini

Güncelleme Tarihi:

#OECD#Türkiye#Büyüme Tahmini
OECD’den yeni büyüme tahmini
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:00

OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0.2 aşağı yönlü revize ederken, 2024 öngörüsünü yüzde 3.2’ye çekti.

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OECD’nin Türkiye için 2024 ortalama enflasyon tahmini ise 0.5 puan artışla yüzde 56 oldu. 2025 için de enflasyon öngörüsü 0.2 puanlık artışla yüzde 29.1’e getirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ekonomik Görünüm Raporu’nu “Köşeyi Dönmek” temasıyla yayımladı. Raporda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerine de yer verdi. Dünya çapında dezenflasyon sürecinin devam etmesi, reel gelirlerin iyileşmesi ve birçok ekonomide para politikasının daha az kısıtlayıcı olmasının talebi destekleyeceği beklentisiyle küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0.1 yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3.2’ye yükseltildi. Rapora göre ABD, Brezilya, Hindistan ve İngiltere dahil birçok G20 ülkesinde nispeten güçlü büyüme görülürken, aralarında Almanya’nın da bulunduğu birkaç ekonomide daha zayıf büyüme öngörüldü.

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#OECD#Türkiye#Büyüme Tahmini

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