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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:04 | Son Güncelleme:

OECD'den gelişmiş ülkelere "aşıda bütün insanlığı düşünün" uyarısı

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OECD'den gelişmiş ülkelere "aşıda bütün insanlığı düşünün" uyarısı
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirerek, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Kovid-19 aşısı konusunda gelişmiş ülkeleri "bencillik yapmamaları" konusunda uyardı.

Kanada'nın 40 milyonluk nüfusa rağmen 300 milyon dozluk aşıyı güvenceye aldığını belirten Gurria, ABD'nin 300 milyon nüfus için 800 milyon doz satın aldığını söyledi.

ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Kovid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştiren Gurria, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı aşının dünyada daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunan Gurria, "Bu herkes için akıllıca olur. Bu virüsle mücadele ancak virüs bütün dünyada yok edildiği zaman başarıya ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu. 

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