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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

OECD’de yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 1.3 ile değişmedi

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OECD’de yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 1.3 ile değişmedi
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) genelinde yıllık enflasyon Eylül’de yüzde 1.3 ile değişmedi.

OECD’den yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatları Eylül’de eksi yüzde 6.5 ile düşmeye devam etse de, Ağustos’taki eksi yüzde 7.0 düzeyin gerisinde kalırken, gıda fiyatlarındaki artış, Ağustos’taki yüzde 3.8’den yüzde 3.6’ya geriledi.

OECD verilerine göre, OECD bölgesinde gıda ve enerji dışındaki yıllık enflasyon, Ağustos ayındaki yüzde 1.6’ya kıyasla Eylül’de yüzde 1.7’ye yükseldi.

Euro bölgesinin, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), Ağustos ayındaki eksi yüzde 0.2 düzeyinden, hafif düşüşle Eylül’de eksi yüzde 0.3 düzeyine geriledi. Gıda ve enerji dışı yıllık enflasyon da Ağustos ayındaki yüzde 0.4’ten, serinin Ocak 1997’deki başlangıcından bu yana en düşük düzey olan yüzde 0.2’ye geriledi.

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