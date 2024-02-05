OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü OECD 2024 için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükselttiğini açıkladı.

OECD, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin büyüme tahminini de 2004 yılında yüzde 1,5'den 2,1'e yükseltti. Ancak euro bölgesinin görünümü önceki yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya düşürüldü. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e ilişkin tahmin ise değişmeyerek yüzde 4,7'de kaldı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ DE YÜKSELDİ

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 2,7'den 2,9'a yükseltti. 2025 için de Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 3,1 olarak güncellendi.

2024 dünya ekonomik büyüme tahminini yükselten OECD, Orta Doğu'daki çatışmanın bir risk oluşturduğunu söyledi. OECD, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığındaki aksamaların tüketici fiyatlarını artırma tehdidi oluşturduğu konusunda da uyardı.