OECD: Türkiye bu yıl yüzde 3.4 büyüyecek

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Buna göre OECD:

* Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 2.9’dan yüzde 3.4’e çıkarırken; 2025 büyüme tahminini ise yüzde 3.2 olarak korudu.

* Rapora göre, enflasyonun 2024’te ortalama yüzde 55.5, 2025’te yüzde 28.9 olması bekleniyor.

* İşsizlik oranının ise artmaya başlayarak 2024’te ortalama yüzde 9.3, 2025’te yüzde 10 olması bekleniyor.

* OECD raporunda politika faizinin 2025 yılına kadar yüze 50 düzeyinde kalacağı tahmin edildi.

* Küresel ekonominin ise bu yıl yüzde 3.1 büyümesi öngörülürken, 2025’te bu oranın yüzde 3.2’ye çıkması bekleniyor. Büyümenin bu yıl G20 ülkelerinde yüzde 3.1 ve OECD’de yüzde 1.7 olacağı tahmini yapıldı.

* Geçen yıl yüzde 5.2 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4.9 ve 2025’te yüzde 4.5 büyümesi bekleniyor.

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ABD ekonomisinde büyüme 2023’te yüzde 2.5 olurken, bu oranın bu yıl ve 2025’te sırasıyla yüzde 2.6 ve yüzde 1.8 seviyesinde olacağı öngörülüyor.