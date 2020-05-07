Ödemiş patatesinde hasat sürüyor

İzmir'in patatesi üretiminde lider ilçesi olan Ödemiş'te hasat, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle sürüyor. Önlemler kapsamında tarım işçileri maske takarken hasat esnasında sosyal mesafeye de dikkat ediyor.



"REKOLTEDE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR"



Patates üreticisi Mehmet Gök, üründe hasatın erken başladığını, normalde ilk sökümün Adana'da yapıldığını ancak bu yıl Ödemiş'te de söküm işlemlerinin başladığını anlattı.



Haziran sonuna kadar sökümün devam edeceğini ifade eden Gök, "Geçen seneye göre rekoltede yüzde 20 artış var. Mahsulümüz çok güzel Allah'a şükür." dedi.



Gök, işçilerin taşımasından tarlaya kadar olan süreçte yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiklerini kaydetti.



Mayıs ayında patates fiyatlarının düşeceğini belirten Gök, "Türkiye'nin kendi ihtiyacından fazlası var. Şu an bolluk var. Bu yıl tüketicimizin ucuza patates yiyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.