Ödemeler 1865 liradan başlıyor! İşte bankalara göre ihtiyaç kredisi faizleri

Bankalar paraya acil ihtiyacı olanlar için ihtiyaç kredisi vermeyi sürdürüyor. Aylık yüzde 1.41 oranında faizle başlayan ihtiyaç kredisi veren bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun koymuş olduğu 36 ay vade ile krediyi sınırlıyor. 36 ayın sonunda kredi ödemesi bitmiş oluyor.

KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTUNUN YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR

Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna büyük önem gösteriyor. Ödemesi düzenli olanların puanının da yüksek olması nedeniyle krediler aynı gün içerisinde sonuçlandırılıp kullanıma hazır hale getiriliyor. Ancak kredi notu yetersiz olanlar için ise ipotek tesisi ya da kefil ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ipotek ve kefil de yeterli olmuyor ve kredi reddediliyor. Banka tarafından olumsuz cevapla karşılaşmamak için kredi puanınızı yüksek tutmanız ve ödemelerinizi düzenli olarak yapmanız gerekiyor.

FAİZLER YÜKSELDİ

İhtiyaç kredisi faizleri geçtiğimiz yıla göre yükseliş gösterdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun almış olduğu faiz artırım kararları mevduat bankalarını da etkiledi. Mevduat faizlerinde artış yaşanırken bu durum kredilere de yansıdı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 1.41’den başlayıp bankaya göre farklılık gösteriyor. Bankadan kredi faizi teklifi alırken faizde indirim talebinde bulunmanız menfaatinize olacaktır.

50 BİN LİRA KREDİYE 1865 LİRA ÖDEME

İhtiyaç kredisi 36 ay vadede 50 bin lira krediye aylık 1865 liradan başlayan taksitlerle kullandırılıyor. En düşük faizle 1865 lira, en yüksek faizle 2156 lira aylık ödeme bulunuyor. İki faiz arasındaki ödeme farkı ise 291 lira oldu.

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