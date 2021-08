Ödeme teknolojisi devinden flaş adım! 150 bin doları gözden çıkardı

Visa Pazartesi günü yaptığı açıklamada, binlerce NFT tabanlı dijital avatardan biri olan “CryptoPunk”ı yaklaşık 150.000 dolar değerinde ethereum karşılığında satın aldığını söyledi. Fungible token anlamına gelen NFT , sanal bir öğenin sahipliğini temsil etmek için tasarlanmış benzersiz bir dijital varlıktır. NFT’ler genellikle nadir ticaret kartları ve sanat eserleri gibi fiziksel koleksiyon öğeleriyle karşılaştırılmıştır.

CNBC'nin haberine göre Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield Pazartesi günü bir blog yazısında, “NFT’lerin perakende, sosyal medya, eğlence ve ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın katılımına yardımcı olmak için, küresel bir markanın bir NFT satın alması, depolaması ve kullanması için altyapı gereksinimlerinin ilk elden anlaşılmasına ihtiyacımız var” dedi. Sheffield, CryptoPunks’ın “kripto topluluğu için kültürel bir simge” haline geldiğini söyledi.

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts - from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu