Ödeme teknolojisi devinden flaş adım! 150 bin doları gözden çıkardı

Visa Pazartesi günü yaptığı açıklamada, binlerce NFT tabanlı dijital avatardan biri olan “CryptoPunk”ı yaklaşık 150.000 dolar değerinde ethereum karşılığında satın aldığını söyledi. Fungible token anlamına gelen NFT , sanal bir öğenin sahipliğini temsil etmek için tasarlanmış benzersiz bir dijital varlıktır. NFT’ler genellikle nadir ticaret kartları ve sanat eserleri gibi fiziksel koleksiyon öğeleriyle karşılaştırılmıştır.

CNBC'nin haberine göre Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield Pazartesi günü bir blog yazısında, “NFT’lerin perakende, sosyal medya, eğlence ve ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın katılımına yardımcı olmak için, küresel bir markanın bir NFT satın alması, depolaması ve kullanması için altyapı gereksinimlerinin ilk elden anlaşılmasına ihtiyacımız var” dedi. Sheffield, CryptoPunks’ın “kripto topluluğu için kültürel bir simge” haline geldiğini söyledi.

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts - from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu — VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021

BÜYÜK FİRMALAR NFT ÇILGINLIĞINA KATILDI

Son zamanlarda birkaç büyük firma NFT’leri deniyor. Christie’s, bazıları milyonlarca dolar değerinde olan birkaç NFT’yi açık artırmaya çıkardı. Müzayede evi, dijital sanatçı Beeple tarafından oluşturulan bir görüntünün 69 milyon dolara satıldığı mart ayında rekor kırdı. Bu arada, CNN, The New York Times ve Fortune dergisi de dahil olmak üzere bir dizi medya yayını kendi NFT’lerini sattı.

Ancak bazı eleştirmenler NFT’lere şüpheyle bakıyor. Bu tür jetonlar dijital bir sahiplik sertifikasını temsil etse de, alıcılar temel öğeye sahip değildir ve internet kullanıcıları yine de ilgili medyayı çevrimiçi olarak görüntüleyebilir. Hatta bazı insanlar diğer sanatçıların eserlerini çaldılar ve onları NFT olarak satmaya devam ettiler.

Hukuk firması Taylor Wessing’in ortağı Adam Rendle bir yazısında, “Beeple’ın 69 milyon dolarlık NFT sanat eseri 'Everydays – The First 5000 Days’i satın alan benzersiz jetona sahip. Ancak, dijital sanat eserinin kendisinde telif hakkı veya başka herhangi bir fikri mülkiyet haklarına sahip değiller. Temsil edilen varlığı dağıtamaz veya başka bir şekilde ticarileştiremezler” dedi.

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