Odalardan nefes kredisine destek

Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17.5 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

ÖDEMESİZ DÖNEM ÖNEMLİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar. Bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak” dedi.

‘ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ’

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, koronavirüsle mücadele sürecinin hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğini belirterek, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu hatırlattı. Oda kaynaklarını beşinci kez Nefes Kredisi’ne kaynak olarak tahsis ettiklerini belirten Baran, “ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız” dedi. ATO Üyeleri, kredi başvurusu için www.atonet.org.tr adresi üzerinden E-ATO uygulamasına giriş yaparak “Nefes Kredisi başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilecekler.

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