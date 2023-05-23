Octopus Smart Signage Dubai’de!

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Dünyanın önde gelen AV ve medya teknolojisindeki küresel liderlerin buluştuğu, en yenilikçi çözümleri bir araya getiren IME 2023 (Integrated Middle East) 16-18 Mayıs tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşti. Dubai World Trade Centre’ın ev sahipliğini yaptığı organizasyon, her yıl eğitim, medya, eğlence, konaklama, perakende ve iletişim alanlarında faaliyet gösteren birçok global firmayı bir araya getirmektedir.

“More Than Digital Signage” sloganı ile yenilikçi çözümler geliştiren Octopus Smart Signage, Integrated Middle East fuarına hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Körfez ülkeleri çapında bölgenin en büyük sistem entegratörlerinden biri olan ABCOM ile katıldı. Bu katılımın en önemli konusu ise fuar esnasında tarafların tüm bölgeyi kapsayacak bir distribütörlük anlaşmasına imza atmış olmasıydı.

Octopus kurucusu Emre Yıldız;

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“Octopus olarak kurulduğumuz günden itibaren hedefimiz global pazarlarda olabilmekti. Yatırım sonrası henüz birinci yılımızı tamamlamak üzereyiz ve Yunanistan, Portekiz, İspanya, Amerika, Almanya gibi ülkelerde fuarlara, etkinliklere katıldık.





Aslında globalde yer bulmak için bu devamlılık oldukça önemliydi. Bugün Dubai ve MENA bölgesi için en güçlü partnerimiz ile anlaşma yaptık. Türk girişimcisi olarak ülkemizi bu anlamda temsil etmek apayrı bir onur, gurur ve mutluluk.

Ürünümüzün böyle sert bir pazarda yer bulabilmesi, bölgenin en büyükleri tarafından satılmaya değer bulunması ve distribütörlük anlaşması yapabilmesi bizi hem motive ediyor hem de yapabileceklerimiz için ekip olarak ne kadar büyük bir potansiyelimiz olduğunu gösteriyor.” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Octopus Signage; dijital dünyanın (online) yeteneklerini fiziksel (offline) dünyaya taşıyan, dijital signage (akıllı ekranlar) temelinde bir teknoloji firmasıdır. “Analiz Hizmetleri”, “Etkileşimli Ürünler” ve “Dizayn Teknolojileri” başlıkları altında topladığı yetenekleri sayesinde elde ettiği gerçek zamanlı verileri analiz ederek, çalıştığı markalara hem satış ve pazarlama hedeflerinde destek olmakta hem de onların müşteri kitleleri ile doğru iletişim kurmalarına olanak sağlamaktadır.





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ABCOM Distribution LLC, 30 seneye yakın süredir faaliyet gösterdiği sektöründe, sayısız anahtar teslim proje geçmişi ile lider konumdadır. Digital Signage ve analiz hizmetleri özelinde teknoloji ve altyapı tercihini Octopus ile değiştirerek elde ettiği güç ile bölgesinde daha etkin bir konuma gelmeyi hedeflemektedir.

ABCOM, 31 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirilecek olan “GITEX Africa Tech & Start Up Event” etkinliğine de katılımcı olarak yerini yine Octopus’la birlikte alacaktır.

Bunun yanında 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Perakende Günleri’nde de yerini alacak olan, henüz birinci senesini doldurmuş Octopus Smart Signage, globalleşme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.