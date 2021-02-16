Ocakta bütçe açığı 24.2 milyar TL oldu

Geçen yıl ocak ayında Merkez Bankası’nın karının bir bölümünün önceden aktarılması, bütçede fazlaya neden olmuştu. Ocakta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.7 oranında azalarak 89.6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 113.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini dün açıkladı. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artarak, 91.8 milyar lira olurken, faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.2 yükselerek ,21.9 milyar lira oldu.

Vergi gelirleri ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 artarak, 79.2 milyar lira oldu. Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Gelir Vergisi yüzde 2.5, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 35.6, Özel Tüketim Vergisi yüzde 24.6, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 43.1, Damga Vergisi yüzde 16.1, diğer vergiler tahsilatı yüzde 14.1 artarken, Kurumlar Vergisi yüzde 8.7, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 1.3, harçlar yüzde 22 düştü. Geçen yıl 53.4 milyar lira olan vergi dışı gelirler kalemi, bu yıl ocakta yüzde 83.3 azalarak 8.9 milyar lira oldu. Geçtiğimiz iki yıl Merkez Bankası temettü ödemesi ocak ayında yapılıyordu. Bu yıl ocak ayında olağanüstü genel kurul yapılmadı ve kar aktarılmadı.