Ocakta 90 bin adetlik üretim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
KDV indirimini yansıtmayan yandı Gözler etiketteKDV indirimini yansıtmayan yandı! Gözler etikette#Temel Gıda Ürünleri
Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyorDünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!#Ukrayna
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Hiç kimsenin yemediği siyasi hileHiç kimsenin yemediği siyasi hile#HDP
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Özel hastanede sahte COVID ilacı öldürüyorduÖzel hastanede sahte COVID ilacı öldürüyordu#Hayri Yazıcı
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
HABERLEREkonomi Haberleri

Ocakta 90 bin adetlik üretim

#Otomotiv#OSD#TİM
Ocakta 90 bin adetlik üretim

Ocak ayında otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet olurken, ihracat da adet bazında yüzde 15 azalarak 68 bin adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk otomotiv üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı. Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 12 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında, 2021 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 oranında azaldı. Baz etkisi dikkate alındığında ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.

İHRACAT AZALDI

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 11 artarak bin 371 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Haberin Devamı

2.2 MİLYAR DOLAR

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, Euro bazında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2.2 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalarak 550 milyon Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 13 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomotiv#OSD#TİM

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası