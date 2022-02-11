Ocakta 9 milyon kişi havayolunu kullandı

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Aynı dönemde uçak trafiği de 112 bine dayandı” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiğinin 5 milyon 25 bini aştığını, dış hat yolcu trafiğinin de 4 milyon 241 bine yükseldiğini ve direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiğinin de yüzde 77 artarak 9 milyon 280 bin olduğunu belirtti. İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda yüzde 25 artarak 50 bin 225 olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Dış hatlarda uçak trafiği yüzde 80 artarken, uçak sayısı 35 bin 683’e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği yüzde 52 artarak 111 bin 971’e yükseldi. Havalimanları yük trafiği; ocakta iç hatlarda 50 bin 849 ton, dış hatlarda 186 bin 333 ton olarak gerçekleşti” dedi.

61 HAVALİMANI

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Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 6 bin 744, dış hatlarda 19 bin 715 olmak üzere toplam 26 bin 459’a ulaştığını belirtip, şunları kaydetti: “İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 892 bin 169, dış hatlarda 2 milyon 593 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 485 bin yolcuya hizmet verildi. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Ocak ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Böylece havalimanlarımız toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2022 yılı ocak ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 66’sına ulaşılmış oldu. Toparlanma ivme kazandı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu toparlanmada önemli rol oynadı. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını bugün itibarıyla 56’ya çıkardık. Açılacak havalimanlarıyla birlikte bu sayı 61’e yükselecek.”