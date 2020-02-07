Ocak ayında en çok borsa kazandırdı

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,67 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,58, Euro %0,68 ve mevduat faizi (brüt) %1,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %5,17 ve DİBS %2,16 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %0,10, Euro %0,20 ve mevduat faizi (brüt) %0,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,61 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,28 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,88 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %22,09, BIST 100 endeksi %14,07, mevduat faizi (brüt) %10,78 ve Amerikan Doları %1,35 oranlarında kazandırırken; Euro %1,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %18,48, BIST 100 endeksi %10,70 ve mevduat faizi (brüt) %7,51 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %1,64 ve Euro %4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.













