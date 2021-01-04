Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu? 2021 kira artış oranları açıklandı

Ocak ayı kira zam oranları milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre göre açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti. Kira artış oranı da yüzde 12.28 oldu. Bu sonuçla örneğin 1000 TL olan mevcut kira 1122,8 oldu.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak. Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 oldu.

İŞTE KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR







ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.