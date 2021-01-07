Ocak ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak? İşte zamlı maaş hesaplaması ve maaşların yatacağı tarih

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi ardından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerin zamlı maaşları ve enflasyon farkı aynı tarihte ödenecek. Peki, ocak ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Zamlı emekli maaşları









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