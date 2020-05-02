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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

O uygulamaya son verildi! Solunum cihazı ihracatında flaş gelişme

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O uygulamaya son verildi! Solunum cihazı ihracatında flaş gelişme
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Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halk sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli ihtiyaç kalemleri olan solunum cihazları ve sarf malzemelerinin ihracatı ön iznine bağlanmıştı.

Kovid-19'un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt verilebilmesi için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı. 

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