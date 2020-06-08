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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

O seferler yeniden başlıyor

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O seferler yeniden başlıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti. 

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