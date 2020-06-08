AA
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O seferler yeniden başlıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.
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