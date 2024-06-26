Nvidia bir kez daha tarihe geçti... 430 milyar dolarlık rekor düşüşün ardından hisseler toparlanıyor

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Yapay zeka çılgınlığı sayesinde 2024 yılında rekor bir yükseliş kaydeden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, 3 gün üst üste düşerek tarihe geçti. 18 Haziran'da şirketin büyüklüğü 3.34 trilyon dolara ulaştı ve Nvidia Microsoft'u da geçerek dünyanın en büyük şirketi oldu. Ancak sonrasında 3 işlem günü art arda şirket 430 milyar dolar kaybederek hisseler adeta eridi. Bu kayıp bir şirketin 3 gün içinde yaşadığı en büyük hisse erimesi oldu. Dün hisseler toparlanarak yüzde 7 değer kazandı. Şirketin büyüklüğü şu anda 3.1 trilyon dolar civarında seyrediyor.

Nvidia geçtiğimiz şubat ayında ise bir günde 277 milyar dolar değerlenerek bir günde en fazla değer kazanan şirket olarak rekor kırmıştı. Şirketin hisseleri Ocak ayından bu yana yüzde 161'den fazla artış gösterdi. Uzmanlar son hisse kaybını bu kadar hızlı yükselen hisselerin dalgalanması olarak niteliyor.