Nutricia Türkiye, MENA Stevie Awards'ta altı ödüle layık görüldü

Nutricia Türkiye, 2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Awards’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan yeni programı MENA Stevie Awards’ta, üç İK uygulaması ile altı kategoride ödüle layık görüldü. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 17 ülkeden 500’e yakın projenin başvurduğu ödüllerde, yıl içinde kaydedilen inovatif başarılar dikkate alındı.

Birçok ülkeden farklı firmaların yarıştığı ve insan kaynakları projelerinin, başarılarının, takımlarının ve profesyonellerinin değerlendirildiği en prestijli organizasyonlardan biri olarak gösterilen Stevie Awards’ta, Nutricia Türkiye’nin “Yeni Nesil Liderlik & Gelişim Programı”, En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci kategorisinde altın ödül alırken, Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması kategorisinde bronz ödül kazandı. “Nutricia’nın Sesi: Kültür Projesi”, En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci ve Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması kategorilerinde bronz ödüle layık görüldü. “Nutriwell” uygulaması ise En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci kategorisinde gümüş, Pandemi Dönemindeki En Yenilikçi Well-Being Projesi kategorisinde ise bronz ödül kazandı. Ödüller, 2 Haziran 2021’de düzenlenecek çevrim içi törenle takdim edilecek.

EMİNE KURT: “ÇALIŞANLARIMIZIN HER ANINA DEĞER KATMAYA ODAKLANIYORUZ”

Nutricia Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emine Kurt, “Nutricia Türkiye olarak, her gün yeni bir heyecan ve mutlulukla işini yapan, bireylerin geliştiği, öğrendiği ve hep beraber ekip olarak başarıların kutlandığı bir ortam yaratmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda insan kaynakları uygulamalarımızı da ‘Çalışanlarımızın Her Anına Değer Katıyoruz’ mottosuyla hayata geçiriyoruz. Bir yılı aşkın süredir pandemi dolayısıyla fiziki olarak bir arada olamasak da geçmişte olduğu gibi bu dönemde de ekip olarak kalmayı başardık ve önemli İK projelerine imza attık. Tüm bunların neticesinde Stevie Ödülleri’nde altı ödüle layık görüldük. Sağlık ve gıda sektöründeki başarılarımızın yanı sıra insan kaynakları projelerimizle de bu denli önemli başarılar elde etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ÇALIŞANLARIN HAYATINA DOKUNAN PROJELER

Nutricia Türkiye’nin, MENA Stevie Ödülleri’nde bir altın, bir gümüş olmak üzere iki ödül kazandığı “Yeni Nesil Liderlik & Gelişim Programı”, genç liderlerin, geleceklerini kendilerinin şekillendirmelerine olanak tanıyor. Kariyerinde dört yıl deneyime sahip uzman ve yönetici genç çalışanlar, program bünyesinde gelişim yolculuklarının liderliğini üstleniyor, Nutricia’yı bir adım ileri götürecek stratejik ve yenilikçi projeler üretiyor.

Nutricia’nın gelecek yöneticilerine “Yeni Nesil Liderlik Programı” ile eşsiz bir öğrenme yolculuğu sunuluyor. Yetkinlik Analizi, Takım Gelişim Laboratuvarı, Deneyimleyerek Öğrenme gibi araçlarla katılımcılar kendilerini keşfetme, kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları özel becerileri öğrenme ve deneyimleme şansı elde ediyor. ‘Öğrenen organizasyon’ olma yolunda tek bir vizyon ışığında hareket eden katılımcılar ayrıca, 360 derece şirket bakış açışı, proje yönetimi, problem çözme ve paydaş yönetimi yetkinliklerini güçlendiriyor, üst düzey liderlerden mentorluk alıyor.

Pandeminin henüz başındayken kurgulanan “Nutriwell Wellbeing Projesi” ile de çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını destekleyen kurumsal esenlik çalışmaları yürütülüyor. 2020 Mart ayından günümüze kadar 150’den fazla etkinliğin hayata geçirildiği proje kapsamında kaygı ve stres yönetimi, psikolojik rehberlik seansları ile çalışanların zihinsel sağlığı desteklenirken, yoga ve spor etkinlikleriyle de fiziksel sağlıklarına önem veriliyor. Çevik çalışma yöntemleri, dijital trendler, felsefe ve arkeoloji gibi alanlarda düzenlenen seminerler ise çalışanların farklı konularda bilgi edinmelerine ve entelektüel açıdan gelişimlerine olanak sağlarken aynı zamanda dijital ortamda sosyalleşmelerine de katkı sunuyor. Bu program ile Nutricia İnsan Kaynakları ekibi pandemi döneminde çalışanlarla yakın iletişim halinde olarak, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerini sürdürmelerine ve bu zor süreci daha verimli ve sağlıklı geçirmelerine destek veriyor.

Şirket içindeki tüm konuların şeffaflıkla değerlendirildiği “Nutricia’nın Sesi: Kültür Projesi” ile çalışanlara dokunan, işleri ve işleyişi daha etkin hale getirecek projeler, Nutricia Kültür Elçileri oluşumunda yer alan 33 çalışan temsilcisinin desteğiyle hayata geçiriliyor. Değişim ve dönüşüm dönemini, çalışanlarının sesini dinleyerek yöneten Nutricia Türkiye, bu doğrultuda 2020 yılında yüzde 80 çalışan bağlılığı skoru elde etti.

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