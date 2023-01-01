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Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı

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#Nureddin Nebati#Türkiye Yüzyılı#Ekonomi
Son dakika: Bakan Nebatiden Türkiye Yüzyılı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 13:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı. Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." notunu düştü.

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#Nureddin Nebati#Türkiye Yüzyılı#Ekonomi

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