Nükleere sigorta zorunluluğu

Haberin Devamı

Nükleer enerji tesislerine sigorta zorunluluğu geldi, nükleer sigorta havuzu kurulacak. Meclis’e gönderilen ve kabul edilerek, yasalaşan Nükleer Düzenleme Kanunu ile nükleer enerjide sigorta dönemi başlıyor. Kanun ile nükleer tesis kurup, işletecekler ve nükleer enerji alanında faaliyet gösterecek olanlar sigorta olmadan faaliyet gösteremeyecek. İşletenler ya zorunlu olarak sigorta yaptıracaklar ya da başka bir teminat gösterecekler. Nükleer tesisin kamuya ait olması halinde sigorta zorunluluğu aranmayacak.

BEDEL 700 MİLYON EURO

Nükleer tesisin faaliyete geçmesi ya da nükleer enerjinin taşınması gibi bu alanda faaliyet gösterilmesi için öncelikle sigorta sözleşmesi Nükleer Düzenleme Kurumu’na sunulacak. Kurumun, uygun bulmaması durumunda işletme faaliyete geçemeyecek. Bu alanda faaliyet gösterecekler termal gücü 10 megavatın üzerinde olan nükleer reaktörler ile diğer nükleer tesisler için 700 milyon Euro, bunların dışında kalan nükleer tesisler için 70 milyon Euro, nükleer maddelerin taşınması için 80 milyon Euro, nükleer maddelerin Türkiye sınırları içinde yapılacak transit geçişlerinde 80 milyon Euro tutarında sigorta yaptıracak.

Haberin Devamı

SİGORTA KARŞILAYACAK

Kanun ile nükleer tesis ya da nükleer alandaki bir başka nedenden dolayı zarar görenlerin zararı sigortadan karşılanacak. Olası zararın nükleer tesis işletenin sorumluluğuna giren tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işletenden veya işleteni sigortalayan şirketten tahsil edilecek. Nükleer sigorta ile ilgili şartları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirleyecek.

NÜKLEER SİGORTA HAVUZU KURULACAK

NÜKLEER Düzenleme Kanunu ile Nükleer Sigorta Havuzu da kurulacak. Sigorta havuzu, nükleer enerji tesisi kuracak ya da bu alanda faaliyet gösterecek olan işletenlerin yükümlülüklerine sigorta sağlanabilmesi amacıyla kurulacak. Nükleer enerji alanında faaliyet gösterecek olanlar Havuz’dan sigorta yaptırabilecek. Nükleer tesis işletenin sigorta ya da teminat bulamaması veya işleten tarafından sunulan sigorta ya da teminatın belirlenen miktarlardan az olması durumunda eksik kalan miktar Cumhurbaşka-nınca belirlenecek usul ve esaslara göre karşılanacak.