Nükleer enerji müfredata giriyor

Böylece nükleer santralda ara eleman sorunun çözülmesi planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cuma günü Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS’de yaptığı incelemeler sırasında Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalandığını söyledi. Dönmez, sahada 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirterek, dört ünitenin inşaatına başlandığında çalışan sayısının 15-16 bin civarında olacağını kaydetti. İşletme döneminde de 3 bin kişinin çalışacağını ifade eden Dönmez, sadece mühendis değil ara elemanlar teknisyenlerin de görev alacağını belirtti. Protokol çerçevesinde liseli gençler, nükleer enerji teknolojilerine hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici Titan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. arasında imzalanan protokolle Mersin’in Gülnar, Silifke, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektrik ve elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinin müfredatına “Nükleer Enerjiye Giriş Dersi” eklenecek.



MONTAJDA ÇALIŞACAKLAR



Dersi alan öğrenciler mezun olduktan sonra teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika alan gençler santralin inşaat ve montajında istihdam edilecek. Öğrenciler eğitimleri boyunca santral sahası, nükleer bilgilendirme ve eğitim merkezlerine ziyaretler gerçekleştirecek. Okulların ihtiyaç duyacağı bütün eğitim materyalleri Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından ücretsiz temin edilecek. Protokol kapsamına dahil olan okullar, Gülnar MTAL, Silifke MTAL, Atatürk MTAL ve Mimar Sinan MTAL (Toroslar), Borsa İstanbul MTAL (Tarsus), Mersin MTAL (Akdeniz) ve Ertuğrul Gazi MTAL (Erdemli) olarak belirlendi.