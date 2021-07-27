Nüfusa göre en fazla esnaf Burdur'da

AA muhabirinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerinden yaptığı derlemeye göre, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 224 bin 738 oldu. Bu dönemde tescil edilen (işe başlama) iş yeri sayısı 145 bin 578 olurken, 42 bin 577 iş yerinde isim, adres ya da unvan değişikliği gibi nedenlerle tadil işlemi yapıldı. Yılın ilk 6 ayında sicil terkini yapan esnaf iş yeri sayısı 37 bin 957, meslek terkini yapanların sayısı ise 9 bin 616 olarak belirlendi.

Esnaf sayısı ise yılın ilk yarısında 2 milyon 55 bin 598 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısının nüfusa göre en fazla olduğu il yüzde 4,47 ile Burdur olurken, nüfusu 267 bin 92 olan ilde 11 bin 938 esnaf bulunuyor. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunda Burdur'u yüzde 4,35 ile Muğla takip etti. Nüfusu 1 milyon 773 kişi olan ilde 43 bin 495 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller ise Artvin, Çanakkale ve Edirne oldu.

Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il ise yüzde 1,08 ile Batman. 620 bin 278 kişinin yaşadığı ilde 6 bin 692 esnaf bulunuyor. Batman'ın ardından yüzde 1,09 ile Şırnak geliyor. 537 bin 762 nüfuslu ilde 5 bin 837 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller ise Diyarbakır, Ağrı, Siirt ve Van olarak tespit edildi.

NÜFUSUN YÜZDE 2,46'SI ESNAF

Geçen yılın sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de, esnaf sayısı toplam nüfusun yüzde 2,46'sını oluşturuyor. Türkiye'de en fazla esnaf 254 bin 336 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 128 bin 351 esnafla İzmir, 107 bin 375 esnafla Ankara takip etti. Esnaf sayısı en az il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta 2 bin 95 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 398 esnafla Tunceli, 2 bin 562 esnafla Ardahan izledi.

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