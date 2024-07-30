NÃ¼fus projeksiyonlarÄ± yenilendi 77 milyona dÃ¼ÅŸebilir

Haberin DevamÄ±

TÃœÄ°K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:

TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fus yapÄ±sÄ±nda son yÄ±llarda meydana gelen deÄŸiÅŸimler sonucunda ortaya Ã§Ä±kan ihtiyaÃ§ ve TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu Revizyon PolitikasÄ± gereÄŸince 2023 yÄ±lÄ± Adrese DayalÄ± NÃ¼fus KayÄ±t Sistemi (ADNKS) sonuÃ§larÄ± temel alÄ±narak nÃ¼fus projeksiyonlarÄ± yenilenmiÅŸtir.

Bu haber bÃ¼lteninde, doÄŸum, Ã¶lÃ¼m ve gÃ¶Ã§e iliÅŸkin demografik gÃ¶stergelerdeki mevcut durumun devam edeceÄŸi, artÄ±ÅŸ veya azalÄ±ÅŸ yÃ¶nÃ¼nde eÄŸilimler de gÃ¶sterebileceÄŸi varsayÄ±larak; ana, dÃ¼ÅŸÃ¼k ve yÃ¼ksek olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± senaryoya dayalÄ± nÃ¼fus projeksiyonlarÄ± Ã¼retilmiÅŸtir.

TÃœRKÄ°YE'DE DOÄžURGANLIKTAKÄ° HIZLI DÃœÅžÃœÅž NÃœFUS PROJEKSÄ°YONU SONUÃ‡LARINDA ETKÄ°LÄ° OLMUÅžTUR

Bir kadÄ±nÄ±n doÄŸurgan olduÄŸu dÃ¶nem olan 15-49 yaÅŸ grubunda doÄŸurabileceÄŸi ortalama Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶steren toplam doÄŸurganlÄ±k hÄ±zÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ile uluslararasÄ± gÃ¶Ã§ eÄŸilimindeki deÄŸiÅŸim, geleceÄŸe yÃ¶nelik farklÄ± varsayÄ±mlara dayalÄ± projeksiyonlarÄ±n Ã¼retilmesine neden olmuÅŸtur.

Haberin DevamÄ±

Bir nÃ¼fusun sayÄ±ca aynÄ± kalabilmesi, diÄŸer bir ifadeyle yenilenme dÃ¼zeyinde kalabilmesi iÃ§in bu nÃ¼fusu oluÅŸturan her bir birey kendi yerine bir nesil bÄ±rakmalÄ±dÄ±r. NÃ¼fusun artmaya devam etmesi iÃ§in kadÄ±n baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 2,10 olmasÄ± gerekmektedir.

Toplam doÄŸurganlÄ±k hÄ±zÄ±, 2001 yÄ±lÄ±nda 2,38 iken 2003 ve 2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yenilenme seviyesi olan 2,10 seviyelerinde duraÄŸan bir seyir gÃ¶stermiÅŸ,Â bu yÄ±ldan sonra aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ile 2023 yÄ±lÄ±nda 1,51'e kadar gerilemiÅŸtir. DoÄŸurganlÄ±k hÄ±zÄ±ndaki bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ile bu konuda geliÅŸtirilecek politikalarÄ±n olasÄ± etkileri de nÃ¼fus projeksiyonu hesaplamalarÄ±nda dikkate alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

ANA SENARYOYA GÃ–RE NÃœFUSUMUZUN 2100 YILINDA 77 MÄ°LYONUN ALTINA DÃœÅžMESÄ° BEKLENMEKTEDÄ°R

Demografik gÃ¶stergelerdeki mevcut yapÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini varsayan ana senaryoya gÃ¶re, 2023 yÄ±lÄ±nda 85 milyon 372 bin 377 kiÅŸi olan TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun, 2030 yÄ±lÄ±nda 88 milyon 188 bin 221 kiÅŸiye, 2050 yÄ±lÄ±nda ise 93 milyon 774 bin 618 kiÅŸiye ulaÅŸmasÄ± beklenmektedir. TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun 2050'li yÄ±llarÄ±n ortasÄ±na kadar artmasÄ± ve sonrasÄ±nda azalÄ±ÅŸa geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmekte olup 2100 yÄ±lÄ±nda 77 milyonun altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi beklenmektedir.Â

Haberin DevamÄ±

DÃœÅžÃœK SENARYOYA GÃ–RE NÃœFUSUMUZUN 2100 YILINDA 55 MÄ°LYONUN ALTINA DÃœÅžMESÄ° BEKLENMEKTEDÄ°R

DoÄŸurganlÄ±k gÃ¶stergelerindeki hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸiliminin devam edeceÄŸini varsayan dÃ¼ÅŸÃ¼k senaryoya gÃ¶re, TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun 2044 yÄ±lÄ±nda 89 milyon 959 bin 486 kiÅŸiyle en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸacaÄŸÄ± tahmin edilmekte olup 2100 yÄ±lÄ±nda 55 milyonun altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi beklenmektedir.Â

DoÄŸurganlÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±cÄ± tedbirlerin etkili olacaÄŸÄ±nÄ± varsayan yÃ¼ksek senaryoya gÃ¶re ise TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun 2056 yÄ±lÄ±nda 100 milyonun Ã¼zerine Ã§Ä±kmasÄ± beklenmektedir.Â

YÄ±llara gÃ¶re nÃ¼fus ve nÃ¼fus projeksiyonlarÄ±, 1950-2100





NÃœFUSUN YAÅž VE CÄ°NSÄ°YET YAPISINDAKÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°N DEVAM ETMESÄ° BEKLENMEKTEDÄ°R

NÃ¼fusun yaÅŸ ve cinsiyet yapÄ±sÄ±ndaki deÄŸiÅŸimi gÃ¶steren nÃ¼fus piramitleri 2023 ve 2075 yÄ±llarÄ± iÃ§in incelendiÄŸinde, doÄŸurganlÄ±ktaki deÄŸiÅŸim, yaÅŸlÄ± nÃ¼fustaki artÄ±ÅŸ ile genÃ§ ve Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ± nÃ¼fusundaki azalÄ±ÅŸ Ã¼Ã§ senaryoda da gÃ¶rÃ¼lmektedir.Â Â

Haberin DevamÄ±

Senaryolara gÃ¶re nÃ¼fus piramitleri, 2023, 2075

Â

TÃœRKÄ°YE NÃœFUSUNUN YAÅžLANMAYA DEVAM ETMESÄ° BEKLENMEKTEDÄ°R

TÃ¼rkiye'de doÄŸuÅŸta beklenen yaÅŸam sÃ¼resi artmakta ve nÃ¼fus yaÅŸlanmaya devam etmektedir. NÃ¼fusun yaÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olan ortanca yaÅŸ ile yaÅŸlÄ± nÃ¼fus olarak tanÄ±mlanan 65 ve Ã¼zeri yaÅŸtakilerin oranÄ±nÄ±n tÃ¼m senaryolara gÃ¶re artmasÄ± beklenmektedir.

ADNKS 2023 yÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ortanca yaÅŸ 34 iken 2050 yÄ±lÄ±nda ana senaryoya gÃ¶re 44,8, 2075 yÄ±lÄ±nda 51,5 ve 2100 yÄ±lÄ±nda 52,2 seviyesine ulaÅŸmasÄ± beklenmektedir.Â

Senaryolara gÃ¶re ortanca yaÅŸ ve geniÅŸ yaÅŸ gruplarÄ±nÄ±n toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ±, 2035-2100



TÃ¼rkiye'DE 2075 YILINDA HER 3 KÄ°ÅžÄ°DEN 1'Ä°NÄ°N YAÅžLI OLMASI BEKLENMEKTEDÄ°R

Haberin DevamÄ±

ADNKS 2023 yÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, yaÅŸlÄ± nÃ¼fusun toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ± ilk kez %10'un Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ana senaryoya gÃ¶re yaÅŸlÄ± nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n 2050 yÄ±lÄ±nda %23,1, 2075 yÄ±lÄ±nda %31,7 ve 2100 yÄ±lÄ±nda ise %33,6 seviyesine ulaÅŸmasÄ± beklenmektedir.Â

Ã‡ALIÅžMA Ã‡AÄžINDAKÄ° NÃœFUS ORANININ 2100 YILINDA YAKLAÅžIK %55 OLMASI BEKLENMEKTEDÄ°R

ADNKS 2023 yÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±nda yer alan 15-64 yaÅŸ grubundaki nÃ¼fus oranÄ± %68,3'tÃ¼r. Ana senaryoya gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ±ndaki nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n, 2050'de %61,9, 2075'te %55,9 ve 2100'de %54,6 olmasÄ± beklenmektedir.Â

ADNKS 2023 yÄ±lÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Ã§ocuk nÃ¼fus olarak tanÄ±mlanan 0-14 yaÅŸ grubundaki nÃ¼fus oranÄ± %21,4'tÃ¼r. Ana senaryoya gÃ¶re Ã§ocuk nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n, 2050'de %15,1, 2075'te %12,4 ve 2100'de %11,8 olmasÄ± beklenmektedir.Â

Haberin DevamÄ±

DEMOGRAFÄ°K FIRSAT PENCERESÄ°NÄ°N 2030'UN Ä°LK YARISINDA KAPANACAÄžI Ã–NGÃ–RÃœLMEKTEDÄ°RÂ

BaÄŸÄ±mlÄ± nÃ¼fus toplamÄ±nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸma Ã§aÄŸÄ± nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±ndan az olduÄŸu dÃ¶nem, "demografik fÄ±rsat penceresi" olarak nitelendirilir. Ã‡ocuk nÃ¼fus olarak tanÄ±mlanan 15 yaÅŸ altÄ± nÃ¼fusun toplam nÃ¼fusun yÃ¼zde 30'undan az, yaÅŸlÄ± nÃ¼fus olarak tanÄ±mlanan 65 yaÅŸ Ã¼zeri nÃ¼fusun ise toplam nÃ¼fusun yÃ¼zde 15'inden az olduÄŸu dÃ¶nemde demografik fÄ±rsat penceresinin aÃ§Ä±k olduÄŸu deÄŸerlendirilir. Projeksiyon sonuÃ§larÄ± 2030'un ilk yarÄ±sÄ±nda yaÅŸlÄ± nÃ¼fus oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15'i aÅŸacaÄŸÄ±na ve demografik fÄ±rsat penceresinin kapanacaÄŸÄ±na iÅŸaret etmektedir.