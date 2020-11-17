Novak: Rusya OPEC+ anlaşmasına tam anlamıyla bağlı

Novak, bu bağlamda Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile işbirliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi’nin (JMMC) toplantısında konuşan Novak, dünyanın pandemiyle nasıl mücadele edineceğini daha iyi anlamaya başladığını vurguladı ve bu durumu "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Pandemiye karşı alınan yeni önlemlerin talep üzerinde hafif bir etkisi var. Bilindiği gibi Rusya’da iki aşı kayıt altına alındı ve yenisi de geliyor. En ağır sonuçları olan sektörlerden biri olabilecek havacılık gibi bazı sektörlerin daha derin bir dönüşümünü izlemeliyiz."

Tüm tarafların OEC+ anlaşmasına yüzde 100 uyumu durumunda daha istikrarlı bir piyasa olacağını vurgulayan Novak, "Rusya ortak çabalarda kararlı bir katılımcı olmaya devam ediyor; bu bağlamda, Viyana anlaşmasında kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirecek" diye ekledi.