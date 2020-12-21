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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Novak: Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir

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Novak: Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir
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Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

Coronüvirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret etti.

Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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