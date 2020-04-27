Notre-Dame inşaatı yeniden başladı

15 Nisan 2019'da tüm dünya, Notre-Dame katedrali Paris'in sembolü alevler içinde yükselirken TV'de canlı olarak izledi. İtfaiyeciler umutsuzca kurtarılabilecekleri kurtarmaya çalıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kısa bir süre sonra televizyon konuşmasında şunları söyledi: "Notre-Dame'i daha da güzelleştireceğiz. Ve beş yıl içinde hazır olmasını istiyorum".

O zamandan beri mimarlar, mühendisler, arkeologlar, doğa bilimcileri ve sanat tarihçileri yangının 850 yıllık katedrale verdiği hasarı araştırmakla meşguller.

HENÜZ NİHAİ HASAR DENGESİ YOK

DW'nin haberine göre Jeolog Jean-Didier Mertz ve Fransa'nın en ünlü araştırma laboratuvarlarından biri olan "Laboratoire de recherche des monuments historiques" (LRMH) ekibinden Notre-Dame katedralinin yeniden inşası için bir yıldır danışmanlık ve araştırmalar yapılıyor.

KATEDRALİN PENCERELERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE HASARSIZ

Pencerelerdeki siyah katman o kadar zehirlidir ki Claudine Loisel, muayenelerini yaparken yüz maskesi ve gözlüklü koruyucu bir takım giymek zorunda. Pencereler kurtarıldı, ama Notre-Dame duvarları ne olacak? Tekrar tekrar statiklerin ateşten muzdarip olduğu ve katedralin çökme tehlikesi olduğu söylentileri vardı.

En büyük sorun hala iskelenin sökülmesi. Yangından önce geçiş kulesini restore etmek için inşa edilmişti. Çöktü ama iskele kaldı. Sökmek için tüm dikmenin ahşap kirişlerle güçlendirilmesi gerekiyordu.

YENİ NOTRE-DAME İÇİN CESUR TASARIMLAR

Koronavirüsle beraber Notre Dame'ın inşası da durdurulmuştu. Macron, Fransızlara Notre Dame'yi eskisinden daha iyi hale getirme konusunda en fazla beş yıl vaat etmişti. Bazı ünlü mimarlar kendi tasarımlarını sundular: Cam çatılı Notre-Dame, çatıda yüzme havuzlu Notre-Dame, çatıda kentsel bahçeli Notre-Dame. Bu önerilerin hiçbiri uygulanmayacak. Mimari bir yarışma sadece Haziran 2020'de ilan edilecek.

Yaklaşık 320.000 bağışçıdan neredeyse bir milyar avro taahhüt edilmiş ve bunun için kullanılabilir hale getirilmişti. Yangın felaketinin yıldönümü olan 15 Nisan 2020'de Başkan Emmanuel Macron, Notre-Dame'nin beş yıl içinde yeniden açılmasını yeniden teyit etmişti. Bir korona molasından sonra, inşaat işi şimdi yeniden başlıyor.