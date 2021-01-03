Noterde kredi kartıyla 600 milyon liralık ödeme

Vatandaşların nakit taşıma zorunluluğuna son veren ve nakit taşıma riskini ortadan kaldıran noterde kredi kartıyla ödeme vatandaşların tercihi oldu. Noterde kredi kartıyla ödeme sistemiyle on ayda yaklaşık 600 milyon liralık işlem yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından tanıtımı yapılan “noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi” uygulaması 3 Şubat 2020’de başlatılmıştı. 3 Şubat ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem yapıldı. Kredi kartı işlemlerinin toplam hacmi 597 milyon 592 bin 328 liraya ulaştı. Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanım sayısı da bin 98 olarak gerçekleşti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Pandemi sürecinde büyük önem kazanan e-noter uygulamasıyla da, vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemlerini noterliklere gitmeden yapabilmesi imkanı getirildi. 26 Ekim 2020’de başlatılan e-noter uygulamasıyla birlikte vatandaşlar 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Bu kapsamda noterliklere gitmeden bin 387 işlemi on-line olarak gerçekleştirdi.

31 MİLYON İŞLEM

Türkiye genelinde 2 bin 250 noterlik hizmet veriyor. 2020 yılında noterliklerde toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem yapıldı. Noterde yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu. 2020’de noterliklerde yapılan diğer işlemler şöyle: “Araç tescil 3 milyon 58 bin 998, araç satış harici sözleşmeler 591 bin 654, vekaletname 5 milyon 632 bin 367, ihtarname 1 milyon 111 bin 70, mirasçılık 370 bin 950, belge onay 104 bin 237, azilname 142 bin 628, protesto 575 bin 337, defter onayı 5 milyon 59 bin 668, diğer işlemler 5 milyon 535 bin 499.”