×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Not artışı hızlı toparlanmanın ispatı’

Güncelleme Tarihi:

#Moody’S#Şekib Avdagiç#Enflasyon
‘Not artışı hızlı toparlanmanın ispatı’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Moody’s’in Türkiye’nin notunu artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Enflasyonla mücadelemizi S&P, Fitch ve Moody’s Türkiye’yi asıl hak ettiği minimum not olan ‘yatırım yapılabilir’ ve üstüne çıkarana kadar, ekonominin tüm unsurlarıyla bir denge içinde sürdürmeliyiz” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

 Avdagiç, S&P ve Fitch Ratings’den sonra Moody’s’in de Türkiye’nin kredi notunu artırmasının, uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğini söyledi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Notumuzun sevindirici bir şekilde iki kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Bu süreçte, üretimin, istihdamın ve özellikle ihracatın artması, bu sayede cari açığımızın azalmaya devam etmesi için gerekli adımların atılması büyük önem arz etmektedir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moody’S#Şekib Avdagiç#Enflasyon

BAKMADAN GEÇME!