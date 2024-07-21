‘Not artışı hızlı toparlanmanın ispatı’

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Avdagiç, S&P ve Fitch Ratings’den sonra Moody’s’in de Türkiye’nin kredi notunu artırmasının, uygulanan reform programının kazanç hanesine eklendiğini söyledi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Notumuzun sevindirici bir şekilde iki kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Bu süreçte, üretimin, istihdamın ve özellikle ihracatın artması, bu sayede cari açığımızın azalmaya devam etmesi için gerekli adımların atılması büyük önem arz etmektedir.”