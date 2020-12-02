Norveç’ten Kervan Gıda’ya yatırım

Şirkete yabancı fonların da ilgisi vardı. Oyak Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımladığı bir bildiride şirketin halka arzında yüzde beşten fazla pay alanların tablosunu paylaştı. Tabloya göre, Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management) halka arz edilen payların yüzde 7.7’sini satın aldı. Satın alınan payların nominal tutarı TL bazında 4 milyon oldu. Norveç varlık fonunun 74 ülkede 9 bin 202 adet şirkette yatırımı bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 10.8 trilyon NOK yani yaklaşık 1.2 trilyon dolara tekabül ediyor.

AVRUPA’DA YATIRIM

Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başar, “Süreç boyunca gördüğümüz büyük ilgiden dolayı mutluyuz. Halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım/satın alım yapmayı hedefliyoruz. İç pazara yönelik olarak ise kaynağın yüzde 25 ile yapılmakta olan yatırımların fonlanmasını ve fabrika binası satın alımının finanse edilmesini düşünüyoruz. Kalan yüzde 20’lik kısım ile de kurumun finansal yapımızın daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz” dedi.