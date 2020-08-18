Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı

Norveç'in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu COVID-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle 2020'nin

ilk yarısında 21.27 milyar dolar (188 milyar kron) zarar açıkladı.



Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada "Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür derecede belirsizliğe tanıklık ediyoruz" dedi.



Borsadaki tüm hisselerin %1.5'ine sahip olan fon, dünya genelinde 9,200 şirkette hisse sahibi. Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.