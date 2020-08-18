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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı

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Norveç Varlık Fonu zarar açıkladı
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Norveç Varlık Fonu 2020'nin ilk yarısında 21 milyar dolar zarar etti.

Norveç'in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu COVID-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle 2020'nin
ilk yarısında 21.27 milyar dolar (188 milyar kron) zarar açıkladı.

Norveç Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Trond Grande yaptığı açıklamada "Piyasalar ikinci çeyrekte iyileşmiş olsa bile hala gözle görülür derecede belirsizliğe tanıklık ediyoruz" dedi.

Borsadaki tüm hisselerin %1.5'ine sahip olan fon, dünya genelinde 9,200 şirkette hisse sahibi. Fon, aynı zamanda tahvillere ve emlak piyasasına da yatırım yapıyor.

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