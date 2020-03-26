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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Norveç Varlık Fonu eriyor

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Norveç Varlık Fonu eriyor
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Norveç Varlık Fonu hisse piyasasındaki çöküş nedeniyle bu yıl 124 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonu olan Norveç'in 930 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu, hisse senedi piyasalarının koronavirüs salgını nedeniyle sert düşüş kaydetmesi sonucu bu yıl 1.33 trilyon Norveç kronu, yani 124 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. 

Varlık fonunun yatırım portföyü yılbaşından bugüne yüzde 16.2 zarar ederek geçen yılki yüzde 20'lik kazanımının neredeyse tamamını geri verdi.

Varlık fonu, ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün yüzde 22.8 değer kaybettiğini belirtti.

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