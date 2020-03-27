Reuters
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:29,
Norveç corona virüs için paket hazırladı
Norveç hükümeti koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin sabit giderlerini karşılayacak paket tasarısı hazırladı.
Norveç hükümeti koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin sabit giderlerini karşılayacak aylık 10 ila 20 milyar Norveç Kronu ($958 milyon - $1.92 milyar)
tutarında paket tasarısı hazırladı.
Hükümetten yapılan açıklamada bu paketin şirketlerin ödemek zorunda olduğu kira ve sigorta gibi kalemlerinde kullanılacağı ifade edildi.
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