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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 27.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Norveç corona virüs için paket hazırladı

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Norveç corona virüs için paket hazırladı
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Norveç hükümeti koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin sabit giderlerini karşılayacak paket tasarısı hazırladı.

Norveç hükümeti koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin sabit giderlerini karşılayacak aylık 10 ila 20 milyar Norveç Kronu ($958 milyon - $1.92 milyar)
tutarında paket tasarısı hazırladı.

Hükümetten yapılan açıklamada bu paketin şirketlerin ödemek zorunda olduğu kira ve sigorta gibi kalemlerinde kullanılacağı ifade edildi.

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