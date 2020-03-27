Norveç corona virüs için paket hazırladı

Norveç hükümeti koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin sabit giderlerini karşılayacak aylık 10 ila 20 milyar Norveç Kronu ($958 milyon - $1.92 milyar)

tutarında paket tasarısı hazırladı.



Hükümetten yapılan açıklamada bu paketin şirketlerin ödemek zorunda olduğu kira ve sigorta gibi kalemlerinde kullanılacağı ifade edildi.