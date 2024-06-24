‘Normalleşme’de ekonomi randevusu

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Erdoğan-Özel buluşmasında kararlaştırılan bu randevunun, kamuoyunda tartışılan yeni vergi paketi nedeniyle önem kazandığı belirtiliyor. Kulislere göre, bugün saat 10.00’da gerçekleşecek görüşmede Şimşek’in, uygulanan yeni ekonomi programına ilişkin CHP tarafına bilgilendirme yapacağı, Karatepe’nin ise asgari ücretten emekli aylıklarına kadar bir çok alanda iyileştirmeye yönelik kaynak önerilerini ileteceği konuşuluyor. Yeni vergi paketinin de görüşmenin önemli gündem başlıkları arasında yer alacağı vurgulanırken, CHP’nin bu konudaki itirazlarını da Şimşek’e ileteceğinden söz ediliyor.

Özel de dünkü Malatya gezisinde bugünkü görüşmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“CHP pazartesi günü Mehmet Şimşek’le bir araya geldiğinde 22 yıllık AK Parti iktidarının yükünü sırtlamaya, hatalara ortak olmaya, enkazı kaldırmaya, sorumluluğu üstlenmeye gitmiyor. CHP yok denilen kaynağı göstermeye, para bulamadıklarına, parayı nereden bulacaklarını göstermeye ve artık yandaşların değil vatandaşların yüzünü güldürmek için nasıl bir vergi politikası uygulanması gerektiğini anlatmaya gidiyor.”

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Daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki CHP’deki ilgili genel başkan yardımcılarıyla (gölge bakanlar) görüşmüştü.