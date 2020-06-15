Normalleşme sürecine kolonya damga vurdu

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde hızlı tüketim ve tüketici teknolojisi kategorilerinde kampanyalar arttı. Tüketici teknolojisi kategorisinde teknoloji, yerel, bayi, hiper, indirim, yapı market ve online kanalların 20 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasındaki insert, reklam ve banner kampanyalarını ele alan BrandZone’nun Kurucu Ortağı Cem Köz, “Normalleşme sürecinde tüketici teknolojisi kategorisindeki en yüksek kampanya artışı yüzde 102’lik oran ve 879 kampanyayla kahve makinesinde yaşandı. 879 kampanyanın 752’si Türk kahvesi makinelerinde, 127’si ise filtre ve diğer kahve makinelerinde oldu” dedi.



Köz, “Tüketici teknolojisi kategorisinde yüzde 100’lük artış ve 120 kampanyayla saç kurutma makinesi ikinci; yüzde 84’lük artış ve 293 kampanyayla tablet üçüncü; yüzde 50’lik artış ve 78 kampanyayla vantilatör dördüncü; yüzde 32’lik artış ve 66 kampanyayla şofben - termosifon beşinci; yüzde 28’lik artış ve 3 bin 435 kampanyayla TV kategorisi altıncı sırada yer aldı” diye konuştu.



En çok soğuk çay, kurabiye ve kolonya aldık



Hızlı tüketim kategorisinde ulusal, yerel, indirim, toptan ve parfümeri kanallarının 20 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasındaki insert ve reklam kampanyaları verilerine göre; normalleşme sürecinde en çok kampanya artışı yüzde 91’lik oran ve 193 kampanyayla soğuk çayda yaşanırken; yüzde 63’lük oran ve 39 kampanyayla kurabiye ikinci; yüzde 61’lik oran ve 153 kampanyayla kolonya üçüncü sırada yer aldı.



Yüzde 59’luk oran ve 248 kampanyayla kuruyemiş dördüncü; yüzde 44’lük oran ve 91 kampanyayla kraker ve 746 kampanyayla gazlı içecek beşinci; yüzde 29’luk oran ıslak havlu & mendil altıncı; yüzde 20’lik oran ve 232 kampanyayla maden suyu yedinci; yüzde 18’lik oran ve 1442 kampanyayla peynir sekizinci; yüzde 13’lük oran ve 52 kampanyayla ekmek dokuzuncu; yüzde 8’lik oran ve 214 kampanyayla kek onuncu sırada yer aldı.