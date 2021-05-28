‘Normalleşme planı önden açıklanmalı’

CHP Ekonomi Masası, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ve Siteler esnafını ziyaret etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın başkanlığındaki heyette CHP’li vekiller Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Bedri Serter, Gökhan Zeybek, Özkan Yalım, Turan Aydoğan ve Çetin Osman Budak yer aldı. Öztrak, “Türkiye’nin 3 tane yeniye ihtiyacı var. Yeni kurallara ihtiyacı var. Esnaf ile ilgili önlem alınıyor, esnafın fikri alınmıyor. Yeni kurumlara, kurumları çalıştırmaya ihtiyacımız var. İktidara gelir gelmez esnafın derdini çözecek olanın Esnaf Bakanlığı’nın kurulması olduğunu biliyoruz. Bakanlık esnafın derdini çözecek. Esnafa verilen kredilerin faizi silinmeli, kira stopajları kaldırılmalı” dedi.

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