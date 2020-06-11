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Ekonomi
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Normalleşme desteği verilecek

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Normalleşme desteği verilecek
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İstihdam kalkanı paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. İşten çıkarma yasağının sürdürülmesi planlanırken, buna bağlı olarak ücretsiz izin desteği de sürdürülecek.

Kısa çalışma ödeneğinin ise ismi değişecek. Kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için ‘normalleşmeye’ yönelik destek verilecek. Yetkililer halen çalışmaların devam ettiğini ve bazı değişiklikler olabileceğini vurgularken, şu an için kısa çalışmaya başvuran işletmelerin yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanmasını planladıklarını ifade ediyor. Buna göre yine kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, çalışanlar için bin 700 TL’den başlayan düzeyde ücret desteği verilecek. Ayrıca kayıtdışından kayıtiçine geçenlere, istihdamını koruyanlara da teşvik verilmesi hedefleniyor. Esnek çalışma da kapsamda olacak. Bu konuda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kolaylık sağlanması planlanıyor.

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