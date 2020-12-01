Normalleşme adımlarına devam

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların, yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin sınırı yüzde 0.5’ten yüzde 2.5’e yükseltti.

BDDK’dan yapılan açıklamada, bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5’i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan değerlendirme neticesinde piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, yüzde 0.5 yerine yüzde 2.5 olarak yeniden belirlenmesine ve bankaların yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkanının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verildiği bildirildi. Bu karar, bankaların yurtdışı işlemlerindeki limitlerini gevşetmesi anlamına geliyor.