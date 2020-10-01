Normalleşme adımlarına devam

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürüldü. Geçen yıl mayıs ayında döviz ya da altın alım-satımına binde 1 oranında kambiyo vergisi getirildi. Getirilen düzenleme ile birikim sahiplerinin dövize ve altına yönelme eğilimi azaltılmak istenmişti. Geçen yılın aralık ayında ise binde 1’lik oran binde 2’ye çıkarılmış, bu yılın mayıs ayında ise oran yüzde 1’e yükseltilmişti. Normalleşme adımları ile birlikte dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla oran yeniden binde 2’ye indirilmiş oldu. Buna göre 10 bin dolar alınmak istenirse yüzde 1’lik vergi üzerinden 100 dolar vergi ödenecekken, yeni düzenleme ile 20 dolar vergi ödenecek.

VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka kararla da Türk Lirası mevduatlarına faiz getirisi üzerinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü. Karara göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar TL cinsindeki mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranları azaltıldı. Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürüldü.

3 AY SÜREYLE SINIRLI

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfırlanacak. Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen gelirler ile enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yapılan stopaj oranlarında ise değişiklik yapılmadı. Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara uygulanacak.

AVANTAJI NE KADAR OLACAK?

10 bin lira 3 ay vadeli yüzde 11 faiz üzerinden mevduat hesabına yatıran bir kişi 271 lira brüt faiz geliri elde ediyor. Yüzde 15 vergi üzerinden 40.6 lira vergi ödeyecekken, yeni dönemde 13.55 lira vergi ödeyecek. 10 bin lira 7 ay vadeli bir hesaba yatırıldığında ise; brüt faiz geliri 633 lira olacak. Yüzde 12 üzerinden 75.9 lira vergi ödeyecekken, artık 19 lira vergi ödenecek. 10 bin lira 13 ay vadeli yatırıldığında ise bin 175 liralık faiz geliri elde edilecek. Bu durumda vergi kesintisi olmayacak.

‘OLUMLU BİR DÜZENLEME’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 24 Mayıs tarihinde döviz ve altına uygulanan kambiyo vergisinin binde 2’den yüzde 1’e yükseltildiğini hatırlatarak, “Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bankalar Birliği Başkanlığı’na yazı ile de bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında olduğu değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yüzde 1 kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği bildirilmişti. Bu oran artışı ve kapsam genişlemesi, tasarruf sahiplerinin bankacılık sistemi dışına çıkmasına ve işlemlerin kayıt dışına yönelmesine neden oldu” diye konuştu. Kartaloğlu, şöyle devam etti: “Birçok kişi döviz ve altın alım satımlarını bankacılık sistemi üzerinden yapmak yerine doğrudan piyasadan yapma yolunu tercih etti. Bu ise piyasada altın ve dövize olan talebi arttırdı. Paranın bankacılık sisteminden uzaklaşması sonucunu doğurmaya başladı. Ayrıca piyasa kuralları içerisinde, finans işlemlerine getirilen verginin yansıtıldığını ve bunun da döviz fiyatlarının yükselmesinde vergi etkisinin de olduğunu belirtmekte fayda var. Bu indirim olumlu bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.”

SÜRE KISITLAMASI OLMAMALI

Vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının yüksek olmasının tasarruf sahiplerinin TL’den uzaklaşması sonucunu doğurduğunu kaydeden Kartaloğlu, “Çünkü TL olarak yatırım yapmanın maliyeti, özellikle düşük faiz politikasının uygulandığı dönemde artıyordu ve kişiler TL dışında diğer yatırım kaynaklarına yöneliyorlardı. Bu nedenle bu olumlu düzenlemedir ve süre kısıtıyla sınırlı olmaması gerekiyor” dedi.